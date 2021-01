Francia: salgono ancora nuovi casi, +25.000

Sale ancora il numero dei nuovi contagi in 24 ore in Francia, ieri oltre soglia 20.000, oggi a 25.379. I decessi sono stati 384, per un totale di 66.565 da inizio pandemia. Lieve calo per i ricoveri (163 in meno rispetto a ieri, totale 24.741) e per i pazienti in rianimazione (9 di meno, a 2.616).