Dopo il pari contro il Bologna, i viola sfideranno la Lazio all’Olimpico. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore Cesare Prandelli è sicuro: "Bisogna essere consapevoli che possiamo far male a tutti, anche alla Lazio". E sul mercato: “Sarà impostato per il 3-5-2, gli scontenti ci sono in tutte le squadre. Chi vuol andar via lo può dire ma non vorrei arrivassero da altri club giocatori con gli stessi problemi”. E spiega: "Serve un’alternativa a Ribery che non abbiamo"

La larga vittoria per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium all’ultima partita prima di Natale, poi il pari senza gol contro il Bologna. La Fiorentina va a Roma e sfiderà una Lazio desiderosa di rilanciarsi dopo il pari contro il Genova. Cesare Prandelli è sicuro: “Quando affronti le grandi squadre appena conquisti palla devi essere pronto e abile a ribaltare le situazioni. In quel momento bisogna essere consapevoli che possiamo fare male a tutti, anche alla Lazio". Squadra importante quella biancoceleste: “Giocano insieme da più tempo, hanno certezze, l’allenatore merita complimenti. Hanno almeno 3-4 campioni. Per quanto ci riguarda le paure sono state scacciate, ora lavoriamo per trovare continuità per questo bisogna avere poche idee ma chiare".



Prandelli e le indicazioni per il calciomercato della Fiorentina

Inevitabile parlare poi anche della sessione di mercato appena iniziata. Con delle indicazioni ben precise. Intanto che il mercato sarà calibrato sul 3-5-2: “Gli investimenti andranno in quella direzione”. L’idea principale è soprattutto quella di trovare un vice Ribery: “Ho massimo rispetto per il lavoro della società, ma dobbiamo pensare solo a quello che abbiamo. Al momento non abbiamo un vice. Quando mancherà dobbiamo inventare l’attacco con giocatori con caratteristiche diverse”. Su Callejon: “Si sta allenando con professionalità ma non si cambia una strada dall’oggi a domani. Questa squadra deve avere sicurezze e dunque ha bisogno di continuità”.

Il Torino è su Kouamé e Duncan

In ottica uscite, il club di Cairo cerca Duncan e Kouamé. Prandelli ha spiegato: “I giocatori scontenti ci sono in tutte le squadre, noi forse ne abbiamo qualcuno in più perché abbiamo tanti giocatori. Se qualcuno vuole andare a giocare in un’altra squadra lo può dire, chiaramente non vorrei prestiti o scambi con giocatori scontenti di altre squadre”.