Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. È la giornata di Milan-Juventus: Morata ancora fuori. Torna Hernandez mentre in mezzo chance per Krunic. L'Inter è ottimista sul fronte Lukaku. La Roma potrebbe ruotare in difesa. Atalanta con più di un dubbio. Lazio senza Leiva ma si rivede Parolo. Cagliari subito con Nainggolan PROBABILI FORMAZIONI 16^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Poche ore per riposarsi perché si torna subito in campo. La prima giornata del 2021 non ha visto cambiamenti nei primissimi posti della classifica ma la seconda ci propone un interessante Milan-Juventus mentre Roma e Inter sono attese da impegni esterni. La situazione di acciaccati e infortunati è sempre complicata e i fantallenatori devono decidere in fretta. Per tutte le ultime notizie ovviamente ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport. Le prime news sono già arrivate e quindi siamo prontissimi con la nostra consueta panoramica. Le varie indicazioni, come sempre, sono in costante aggiornamento quindi non perdete mai d'occhio questa pagina.



CAGLIARI-BENEVENTO, mercoledì ore 12:30 Cagliari, squalificato Lykogiannis Il mercato ha riportato Radja Nainggolan in Sardegna e Di Francesco dovrebbe subito buttarlo nella mischia in mediana al fianco di Marin. Alla lunga lista di indisponibili si è aggiunto anche lo squalificato Lykogiannis. A sinistra favorito Tripaldelli. In attacco ballottaggio Simeone-Pavoletti con il secondo che potrebbe riconquistare una maglia da titolare

Benevento, emergenza a destra

Filippo Inzaghi deve far fronte all'infortunio occorso a Letizia nel corso della sfida persa contro il Milan. A destra potrebbe essere dirottato Improta. Altra soluzione d'emergenza è inserire Foulon a sinistra con Tuia a destra e Barba o Improta al centro della difesa con Glik. Insomma è un bel rebus da risolvere. A centrocampo possibile chance per Dabo mentre davanti nulla dovrebbe cambiare. Maggio e Iago potrebbero tornare nella lista dei convocati



ATALANTA-PARMA, mercoledì ore 15 Atalanta, Maehle si candida da subito Il mercato si è già attivato sia in entrata che in uscita per l'Atalanta di Gasperini. Contro il Parma ci potrebbe essere l'esordio di Maehle che è in lizza con Hateboer per un posto sulla destra. Dietro non ci sarà lo squalificato Romero. Ilicic è a rischio turnover con Malinovskyi pronto a prendere il posto dello sloveno alle spalle di Zapata che è ancora in leggero vantaggio su Muriel

Parma, Liverani potrebbe perderne 3 In Emilia si è rivisto Gervinho che prosegue la sua tabella di recupero continuando a lavorare a parte. Le attenzioni di molti però sono rivolte a un trio che potrebbe alzare bandiera bianca. Visite di controllo programmate per Kucka, Iacoponi e Osorio. Tutti e tre hanno accusato problemi muscolari dopo la prima partita del nuovo anno. In attacco favorito Inglese. Uno tra Sohm e Cyprien potrebbe spuntarla in mezzo al campo



BOLOGNA-UDINESE, mercoledì ore 15 Bologna, De Silvestri ko Continuano i problemi per la difesa del Bologna a livello di 'personale' a disposizione: Lorenzo De Silvestri salterà la sfida contro l'Udinese. Il giocatore in queste ore si sta sottoponendo a esami strumentali per escludere lesioni (il giocatore ha accusato una contrattura). A destra quindi torna Tomiyasu; con Medel ancora più no che sì, spazio a Paz al fianco di Danilo. In mediana squalificato Dominguez. In pole che Svanberg che però è in ballottaggio con Poli

Udinese, lesione per Pussetto Reparto d'attacco un po' spuntato per i bianconeri di Gotti. Okaka non recupera; molto difficile che Deulofeu torni tra i convocati visto che si è ancora allenato a parte mentre l'esito degli accertamenti di Pussetto ha confermato le brutte sensazioni inziali. Grave infortunio per lui con tempi di recupero molto lunghi. Davanti potrebbe tornare Forestieri, quasi scontato invece il rientro di Becao in difesa. In mediana Arslan punta a tornare dal primo minuto



CROTONE-ROMA, mercoledì ore 15 Crotone, Cigarini e Benali ancora ai box Giovanni Stroppa sperava di poter tornare a contare su Benali. Il centrocampista è sempre stato un punto fermo in mediana ma nemmeno contro la Roma potrà scendere in campo. Ai box resta anche Cigarini mentre Rispoli è arruolabile. Davanti punta a riprendersi una maglia da titolare Simy. In difesa dovremmo rivedere Magallan. Per il resto si va verso la conferma di buona parte della formazione vista a San Siro

Roma, Fonseca potrebbe recuperare solo un elemento Quasi tutti gli infortunati restano....infortunati. Spinazzola, Pedro, Calafiori e Fazio infatti hanno continuato le rispettive tabelle di recupero. Buone nuove sul fronte Santon: gli esami hanno escluso lesioni ed è convocabile. In porta confermato Pau Lopez ma Mirante potrebbe riaggregarsi ai compagni e far parte dei convocati. In difesa cerca posto Kumbulla; possibile che Fonseca possa ruotare là dietro



LAZIO-FIORENTINA, mercoledì ore 15 Lazio, Correa non recupera. Leiva fermato dal giudice Ballottaggio in attacco per i biancocelesti: uno tra Muriqi e Caicedo farà compagnia a Immobile con il primo che potrebbe spuntarla. Joaquin Correa infatti, al pari di Fares è ancora indisponibile. Dietro possibile turno di riposo per Radu con Hoedt che farebbe il centrale con Acerbi dirottato sul centro sinistra. In mediana c'è da sostituire lo squalificato Leiva. In gruppo si è rivisto Parolo ma per lui quasi scontata partenza dalla panchina con Escalante titolare al fianco di Milinkovic-Savic e Luis Alberto

Fiorentina, torna Biraschi. Chance per Pulgar? Dopo lo 0-0 contro il Bologna, c'è la difficile trasferta di Roma per la Fiorentina di Prandelli. Il tecnico viola potrà contare nuovamente su Biraghi, che ha scontato il turno di squalifica. A destra va verso la conferma Caceres mentre in mediana ci sono Pulgar, Borja Valero e anche Bonaventura in lizza per una maglia. Il cileno potrebbe spuntarla. Davanti Kouamé è pronto in caso di turnover di uno tra Ribery e Vlahovic



SAMPDORIA-INTER, mercoledì ore 15 Sampdoria, Quagliarella verso il riposo Claudio Ranieri potrebbe dare un turno di riposo a Fabio Quagliarella. Davanti si giocano il posto La Gumina e Keita con Ramirez possibile supporto nel 4-4-1-1 blucerchiato. In mediana mancherà Ekdal, squalificato: pronto a subentrargli Adrien Silva. Bereszynski non è ancora al 100% ed è per questo che probabilmente a destra ci sarà ancora Yoshida. Sulla sinistra solito ballottaggio tra Jankto e Damsgaard. Possibili sorprese? Regini o Leris

Inter, Lukaku da verificare ma difficilmente titolare L'unica brutta notizia del 6-2 contro il Crotone è stato lo stop di Lukaku: oggi si saprà di più sulle condizioni del belga anche se Conte nel post partita aveva detto "Non dovrebbe essere nulla di grave". In ogni caso possibile che il tecnico nerazzurro non voglia rischiare ricadute: davanti doppia opzione con Sanchez e Lautaro oppure un ritorno di Perisic in un 3-4-2-1 già visto a Verona. In mezzo al campo si candidano Sensi e Gagliardini. Uno degli esclusi dall'XI titolare sarà, con tutta probabilità, Vidal



SASSUOLO-GENOA, mercoledì ore 15 Sassuolo, maxi turnover per De Zerbi? La brutta sconfitta di Bergamo potrebbe avere ripercussioni anche sull'XI titolare che vedremo contro il Genoa. De Zerbi è uno a cui piace ruotare ma per alcuni forse ci sarà anche una panchina 'punitiva'. Salgono le quotazioni di Ayhan in difesa. Bourabia potrebbe trovare spazio in mediana. Djuricic, Defrel e Haraslin proveranno a rimettere il proprio cognome nella distinta dei titolari. Rischiano Caputo, Traoré e Boga

Genoa, niente Sassuolo per Zapata. Pandev ci prova Il suo rientro è durato meno di un tempo. Ballardini contro la Lazio aveva subito rischiato Zapata nell'XI di partenza ma il difensore colombiano ha dovuto abbandonare la sfida prima di quanto preventivato. Niente Sassuolo per lui quindi. Chi prova a rientrare è Pandev ma al massimo andrebbe in pachina. Dietro possibile chance per Radovanovic, davanti occhio a Shomurodov le cui quotazioni sono in rapida risalita



TORINO-VERONA, mercoledì ore 15 Torino, Giampaolo pensa a una conferma in blocco Solo un indisponibile in casa Torino: in infermeria c'è solo Buongiorno mentre il resto della rosa è tutta convocabile per la sfida contro il Verona. Si va verso una massiccia conferma dell'XI che ha liquidato il Parma. Pochi dubbi su difesa e centrocampo. Qualche punto di domanda in attacco dove non è così sicuro che Simone Verdi possa essere di nuovo titolare al fianco di Andrea Belotti

Verona, tornano le opzioni difensive Buone notizie per Juric che dietro torna ad avere praticamente tutti a disposizione. Rispetto alla sfida contro lo Spezia quindi non dovremmo più rivedere Dimarco nella linea a tre. L'ex Parma dovrebbe posizionarsi nella linea mediana ma il ballottaggio con Lazovic è aperto. Davanti solito rebus con Kalinic che deve ancora ritrovare la piena forma. Possibile quindi un'altra staffetta 'al contrario' con Colley. Quest'ultimo potrebbe partire dall'inizio con Kalinic da utilizzare a gara in corso. Sulla trequarti pochi dubbi: confermatissimi sia Barak che Zaccagni



NAPOLI-SPEZIA, mercoledì ore 18 Napoli, pronta qualche rotazione per Gattuso L'impegno casalingo contro lo Spezia potrebbe essere un'ottima occasione per ruotare qualche elemento. In difesa ballottaggio Mario Rui-Hysaj mentre in mediana c'è tanta concorrenza: Demme è recuperato, Fabian punta a rimanere dell'XI titolare ma occhio anche al possibile 4-3-3 con l'inserimento di Elmas. Politano infine potrebbe dare il cambio a Lozano Spezia, due squalificati e un sacco di indisponibili Mettendo giù la lista di quelli che non ci saranno contro il Napoli si potrebbe tirar fuori una formazione quasi titolare. Tanti problemi quindi per lo Spezia che deve fare i conti anche con le squalifiche di Chabot ed Estevez. Dietro potrebbe tornare Ferrer. Al centro pronti Terzi e uno tra Erlic e Ismajli. In mediana out anche Ricci. Agoumé, Deiola e Maggiore si giocano due maglie. In attacco Farias è in pole su Agudelo