L’attaccante belga dell’Inter ha svolto gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio subito nel corso della sfida contro il Crotone. Dagli accertamenti clinici non sono state evidenziate lesioni. In giornata si deciderà se sarà a disposizione la Samp o se resterà a casa per recuperare

Sin da subito, e Antonio Conte l’aveva detto anche nell’intervista post partita, è filtrato ottimismo sulle condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga era stato costretto a uscire al 75’ della sfida tra Inter e Crotone di domenica per una “contrattura al quadricipite della coscia destra”. Ora c’è anche la certezza: nella mattinata di martedì il giocatore è stato sottoposto a esami clinici che non hanno evidenziato delle lesioni. E anche se non ha fatto un lavoro impegnativo nell’allenamento della vigilia, potrebbe partire per Genova ed essere a disposizione, magari dalla panchina. Deciderà Antonio Conte con lo staff medico nerazzurro in giornata. Difficile però che possa rischiarlo dal primo minuto con due match importanti alle porte: la trasferta contro la Roma di domenica e la partita degli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì. L'altra ipotesi è quello che possa restare a Milano per riprendere e presentarsi al meglio all'Olimpico.

Samp-Inter, le possibili scelte di Conte

Quindi, chi sostituirà Lukaku? L’allenatore nerazzurro prova soluzioni alternative che potrebbero vedere in campo Ivan Perisic accanto a Lautaro Martinez. Il croato al momento è in vantaggio su Sanchez. E poi c’è la questione Vidal: dopo la prova del cileno contro il Crotone difficile che Conte possa rilanciarlo subito dall’inizio contro la Sampdoria. Scalpita Gagliardini che ritrova un campo dove, negli ultimi anni, ha sempre fatto bene.