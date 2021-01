L'allenatore dell'Inter dopo il 6-2 al Crotone: "Bravi a ribaltarla, il rigore del 2-2 poteva creare ansia e nervosismo". Sull'infortunio di Lukaku: "Non sono preoccupato, lunedì lo valutiamo". Messaggio chiarissimo a Vidal: "Deve pedalare e lavorare a testa bassa, sin qui troppi alti e bassi. Noi non possiamo permetterceli". Ottava vittoria di fila per l'Inter: non accadeva da dicembre 2008 con Mourinho in panchina INTER-CROTONE 6-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

Ottava vittoria consecutiva in campionato, come non accadeva da dicembre 2008 con José Mourinho sulla panchina nerazzurra, e avvio di 2021 con vista sulla vetta. L'Inter supera per 6-2 il Crotone e Antonio Conte commenta con soddisfazione il risultato di San Siro ai microfoni ma si concentra anche sui singoli. Partendo dalle condizioni di Lukaku, sostituito al 75' per una contrattura al quadricipite della coscia destra. "Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento - spiega Conte - domani capiremo meglio la sua situazione in vista della partita contro la Sampdoria. Non dovrebbe essere niente di grave". Le risposte arrivate dal campo sono invece "buone. Eravamo partiti anche bene, aggredendo il Crotone - il pensiero dell'allenatore - poi ci hanno sorpreso su un angolo. Il rigore è stato un'ingenuità che poteva creare ansia e nervosismo. Siamo stati bravi a ribaltarla: i ragazzi hanno saputo creare situazioni per segnare e siamo stati bravi a portare a casa un’altra vittoria".

"Vidal deve dimostrare di meritare di giocare" VIDEO Il labiale di Conte a Vidal: "Gioca e non rompere..." È stato sostituito invece all'intervallo Arturo Vidal, che con il fallo su Reca ha provocato il rigore del 2-2. Il messaggio di Conte per il centrocampista cileno è chiaro: "Ha margini di miglioramento importanti, deve pedalare e lavorare a testa bassa. Qui nessuno ha il posto assicurato, deve dimostrare di meritare di giocare e fare molto meglio di quello che sta facendo. Mi riferisco a quello che abbiamo visto sin qui, con troppi alti e bassi. Noi come Inter non ce li possiamo permettere. Vidal sa che deve tornare ad allenarsi, spesso nelle grandi squadre vai di tacco e punta o di torello. E qui invece bisogna alzare il campo. Gli diamo tempo per adattarsi".

"Sensi utile, Hakimi è migliorato tanto" Soddisfazione invece per il recupero di Sensi, subentrato proprio a Vidal. "L'abbiamo avuto praticamente solo l'anno scorso per sette partite, quest'anno si era rifatto male e ora sta trovando la migliore condizione. Abbiamo Gagliardini che quando entra è una garanzia. Di questo siamo contenti. Alla fine la squadra che ha giocato il secondo tempo, tranne Hakimi era quella dell'anno scorso". Proprio per il laterale ex Borussia Dortmund arrivano complimenti: "Hakimi sta migliorando molto nella fase difensiva. Lui è arrivato all'Inter pensando solo alla fase offensiva. Noi gli abbiamo spiegato l'importanza dei quinti per noi quando si difende. Oggi è un giocatore molto migliore di quello arrivato a inizio stagione. Merito a lui, ora offre delle garanzie che cercavamo".