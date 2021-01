4/10

MILAN-JUVENTUS 0-2 (Serie A 1994/95)



Non una partita come le altre in termini di spettacolarità, ma probabilmente più importante delle precedenti. La sfida tra Milan e Juve dell'1 aprile 1995, infatti, segnò una sorta di passaggio di consegne tricolori tra la squadra di Capello e quella di Lippi che, grazie alle reti di Ravanelli e Vialli alla fine dei due tempi, vinse 2-0. Tre punti fondamentali per la fuga Scudetto, il primo dei tre vinti nei successivi quattro campionati