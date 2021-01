Si è interrotta a Marassi la striscia di otto vittorie di fila dell'Inter, battuta 2-1 dalla Sampdoria. A condannare i nerazzurri sono stati due ex, Antonio Candreva e Keita Balde, ma anche il rigore sbagliato in apertura da Sanchez. Inutile il gol nella ripresa di De Vrij, così come l'ingresso nell'ultima mezz'ora di Lukaku. Antonio Conte ha commentato a Sky il ko: "Sicuramente è stata una partita un po' strana - ha detto il tecnico nerazzurro -. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato a uno subìto, hanno fatto un 1-2 che ci ha creato delle difficoltà. La squadra stava facendo bene, ha creato tante situazioni per fare gol. E' stata una partita strana, a volte perdi partite in cui meriti. Ci sono state situazioni strane, potevamo essere avanti 1-0 dopo il rigore in nostro favore e poi ci siamo ritrovati sotto di due reti. Dispiace perchè meritavamo qualcosa in più".