Gasperini: "Tornata voglia di essere protagonisti"

L'allenatore nerazzurro analizza il netto successo contro il Parma: "Siamo in un ottimo momento, ci è tornata quella voglia di essere protagonisti in campionato che in alcuni casi era un po' mancata. Ora abbiamo la testa solo sul campionato". Poi scherza su Muriel: "Segna da 4 gare, ma io gli dico che porta bene partire dalla panchina"

"Stiamo bene, affrontiamo le partite con la concentrazione giusta e soprattutto ci è tornata quella voglia di essere protagonisti in campionato che in alcune partite, anche se comprensibilmente, era venuto un po’ a mancare". Gian Piero Gasperini commenta così la bella vittoria della sua squadra contro il Parma (3-0), la seconda consecutiva, terza nelle ultime quattro giornate di Serie A. "Abbiamo la testa solo al campionato e stiamo facendo bene, delle ottime gare, belle vittorie e ottimi gol. Siamo in un bel momento" , ha proseguito l’allenatore nerazzurro. Che ha analizzato anche tatticamente la gara vinta contro il Parma: "Nel secondo tempo abbiamo cercate di 'addomesticare' un po’ la partita, cosa che non ci riesce in genere molto bene, ma dovendo tornare in campo sabato era giusta così. Abbiamo fatto molto bene per un'ora", le parole di Gasp.

"Felice per Muriel, sta battendo tanti record"

Gasperini che ha poi elogiato il colombiano Muriel, autore del primo gol dell’incontro: "Muriel ha fatto gol in quattro partite consecutive per la prima volta in carriera? Non lo sapevo, sono contento per lui. Luis sta battendo molti record: è il giocatore che ha fatto più gol in assoluto entrando dalla panchina. Questa è mia scusa per non schierarlo dall’inizio... Gli dico che porta bene", le parole dell’allenatore dell’Atalanta.