"Non mi è piaciuto l'arbitraggio, siamo la squadra più ammonita in Europa, ma in campo abbiamo dei ragazzini e non dei Couto o dei Mihajlovic. Noi giochiamo a calcio, non meniamo: ma capisco sia più facile ammonire Svanberg rispetto a De Paul". Sinisa Mihajlovic non nasconde tutta la sua rabbia dopo il pareggio per 2-2 del Bologna contro l'Udinese maturato nel recupero, un risultato – secondo l'allenatore serbo – arrivato anche per via dell’arbitraggio di Ayroldi che ha espulso Svanberg per doppio giallo al secondo minuto della ripresa: "In undici contro undici abbiamo giocato molto meglio, se fosse andato tutto come doveva avremmo vinto. Poi c’è stata l'espulsione e il pareggio alla fine è giusto, perché loro hanno creato tanto dopo il rosso”. L’allenatore del Bologna contesta la disparità di trattamento nei cartellini gialli: "All'87' c'era un fallo netto di Becao da rosso, da secondo giallo, e non l'hanno ammonito. Peccato aver preso il gol nei minuti di recupero, l'arbitro ti va venire il latte a quelle parti là. Noi lavoriamo, poi viene uno e ti rovina la partita".