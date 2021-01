Dopo le partite del pomeriggio, la 16.a giornata di A si chiude con le ultime due sfide, Napoli-Spezia alle 18 e il posticipo Milan-Juventus. Il Napoli deve rispondere alle vittorie di Roma e Sassuolo per continuare a inseguire il terzo posto in classifica. Lo Spezia, invece, deve cercare di approfittare delle sconfitte delle rivali dirette - Crotone, Genoa e Parma - per uscire dalla zona rossa della classifica