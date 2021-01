Sampdoria-Inter, dove vedere la partita in tv

L'Inter, reduce da otto vittorie consecutive, fa visita alla Sampdoria di Ranieri: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'Inter ha iniziato il 2021 con un'altra vittoria, in goleada, per 6-2 contro il Crotone. I nerazzurri proseguono l'ottimo momento in campionato e l'inseguimento al Milan capolista. Il percorso della squadra di Conte continua a Marassi, in casa della Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati hanno iniziato l'anno nuovo con la sconfitta di misura subita all'Olimpico contro la Roma e sono all'11° posto in classifica con 17 punti.