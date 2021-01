Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia del match di 'Marassi' contro l' Inter , in programma mercoledì alle ore 15. Per il tecnico romano della Sampdoria c'è da fare i conti anche con le voci di mercato che danno il suo bomber, Fabio Quagliarella, cercato dalla Juventus.

"Ho letto le voci che vorrebbero Quagliarella cercato dalla Juventus - ha detto Ranieri -. Se fossero vere, sarebbe un grande premio per lui, al di là di come andrà a finire. Avere quasi 38 anni ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli fa piacere. Aspettiamo gli eventi e vedremo. Per quanto riguarda gli altri, ripeto che se ci sarà la possibilità di prendere qualcuno idoneo al nostro progetto , sarò contento di migliorare la squadra".

"Con l'Inter cercheremo di vincere la partita"

"E' una partita bella e difficile. Faremo come a Roma e cercheremo di vincere, poi se ci sarà il colpo di un grande campione gli faremo i complimenti, ma voglio che le mie squadre scendano sempre in campo per cercare di vincere. Keita? Sta bene, deciderò nelle prossime ore come giocheremo in avanti. Conte? C'è amicizia e sincerità reciproca, vedo un'Inter che ha il suo carattere determinato e volitivo. Proveremo a metterli in difficoltà e cercheremo di vincere".