Altro probema nell'infermeria rossonera. Calhanoglu ha dolore alla caviglia sinistra dopo una botta nella partita contro la Juventus. Verrà valutato in questi giorni, ma non ci sarà in Milan-Torino di sabato sera

Un altro problema per Stefano Pioli e una lista degli infortunati che si allunga.. L'allenatore del Milan, infatti, potrebbe dover rinunciare ad Hakan Calhanoglu nella prossima giornata. Calhanoglu ha un dolore alla caviglia sinistra dopo una botta rimediata nella partita contro la Juventus. Verrà valutato in questi giorni, ma sembra certa la sua assenza per Milan-Torino in programma sabato sera. A rientrare sarà il solo Tonali dalla squalifica.