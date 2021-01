Milan-Calhanoglu, parti distanti per il rinnovo

L’agente del turco sarà in Italia la prossima settimana. Il Milan offre 3,5 milioni a stagione, il giocatore ne chiede 7: una distanza così grande non fa presagire ottimismo in vista dell’incontro

Mantenere gli elementi migliori è la strada che il Milan vuole perseguire per aumentare ulteriormente la qualità della squadra, che attualmente è in vetta alla classifica di Serie A. Sono due i rinnovi da discutere per i rossoneri, quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda il turco, la prossima settimana il suo agente sarà in Italia per discutere dell’ultima proposta del club di un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta lontana dalle richieste del giocatore, che chiede il doppio, forte anche dei tanti interessamenti ricevuti da diversi club europei. Vista la distanza, non c’è ottimismo in relazione a questo incontro.