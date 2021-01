Sospiro di sollievo per la Fiorentina. Gli esami ai quali è stato sottoposto Franck Ribery, uscito per un infortunio al ginocchio destro accusato nel corso dell'ultima gara di campionato giocata mercoledì 6 gennaio a Roma contro la Lazio, hanno escluso lesioni. Il francese nella giornata di oggi, giovedì 7 gennaio, ha lavorato a parte e le sue condizioni verrano valutate giorno per giorno.