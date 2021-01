L'allenatore nerazzurro presenta la sfida col Benevento: "Con i 5 cambi il turnover si fa a gara in corso. Non ho voglia di regalare spazio a tutti, non sono per le rose lunghe, mi bastano 16- 17 giocatori". Muriel in dubbio: "Ha un piccolo problema muscolare. Pasalic da lunedì torna in gruppo"

"Muriel in dubbio. Pasalic da lunedì torna in gruppo"

"Turnover? Guardo il momento e la situazione, come infortuni e squalifiche, i tanti incontri ravvicinati e le caratteristiche dell’avversario. Palomino ad esempio sta molto meglio. Abbiamo fatto dei cambi anche a partita in corso, con i cinque cambi il turnover lo fai in partita. Non ho voglia e volontà di regalare spazio a tutti. Mi bastano 16-17 giocatori, abbiamo bisogno di fare risultati", ha affermato l’allenatore dell’Atalanta. Capitolo mercato, tra entrate e uscite. "Sutalo avrebbe bisogno di giocare per crescere, può fare bene, poi non so se arriverà o meno una società che lo vuole. Se lui gioca può rientrare nell'Atalanta. Rinforzi a centrocampo? La società opera sul mercato, le domande vanno rivolte a loro. In questo momento stiamo cercando di recuperare Pasalic che da lunedì tornerà ad allenarsi con la squadra; c'è un po' di apprensione su Muriel che si trascina un piccolo problema muscolare, sarà convocato ma è in dubbio", ha proseguito Gasperini. "Chi esprime il calcio migliore in questo momento? Ci sono diverse squadre, per me questo è un bel campionato ma è difficile mantenere la continuità. Sembra il campionato di qualche anno fa, con tante squadre racchiuse in pochi punti. Non ci poniamo traguardi, vediamo in primavera quando inizierà la volata”. Per conclude, focus di Gasperini sul reparto offensivo: “Davanti stiamo facendo bene, anche con Muriel e Zapata. Malinovskyi quando entra è sempre un giocatore pericoloso, vedremo se saranno competitivi anche Lammers e Miranchuk, che non ha le caratteristiche di un attaccante come Ilicic".