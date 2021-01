Berardi, lesione ai flessori: salta la Juve

L'attaccante neroverde, costretto a lasciare il campo nel match contro il Genoa per un problema muscolare, ha una lesione ai flessori della coscia destra. Berardi non ci sarà nel match contro la Juventus di domenica

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, fermato da un problema muscolare nella sfida vinta contro il Genoa, ha effettuato gli esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Berardi salterà quindi sicuramente la partita contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45. Questo il comunicato del Sassuolo sul proprio sito: "Fermo Domenico Berardi per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente". In questa stagione il numero 25 di De Zerbi ha giocato 15 partite con 7 reti, che hanno contribuito al quarto posto in classifica del Sassuolo.