Allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Pirlo conferma la coppia d'attacco Dybala-CR7, con Morata che va in panchina. Chiesa e McKennie sono gli esterni di centrocampo, con Arthur e Bentancur in mezzo. De Zerbi si affida a Caputo unica punta, supportato dal tridente Defrel-Djuricic-Traoré. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD