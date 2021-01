Mihajlovic: "Agli arbitri chiedo uniformità"

L'allenatore del Bologna è tornato sulla direzione di Ayroldi in Bologna-Udinese: "C'è un abisso tra un tipo di arbitraggio e l'altro, in Serie A non deve succedere". Poi sulla trasferta di Genoa e il mercato: "Andremo in campo come sempre per vincere. Soumaoro ci darà una mano, ma deve scalare le gerarchie" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

"Il pareggio con l'Udinese brucia ancora, anche perché il gol degli avversari è arrivato al secondo minuto di recupero, dopo un tempo in dieci. Agli arbitri chiedo uniformità, mercoledì mi sono arrabbiato con Ayroldi perché la gara prima ho avuto la fortuna o sfortuna di vedere l'arbitraggio di Orsato e ho visto quanto parla con i giocatori, come spiega le situazioni. C'è un abisso tra un tipo di arbitraggio e l'altro e non mi sembra giusto che in Serie A ci sia questa differenza. Tutti sono buoni ad ammonire, ma bisogna anche capire i momenti". Sinisa Mihajlovic torna a parlare alla vigilia della trasferta in casa del Genoa, a pochi giorni di distanza dalla sfuriata su Ayroldi nel dopo partita di Bologna-Udinese.

"In campo a Marassi per vincere" Il momento del suo Bologna racconta di una squadra reduce da cinque pareggi consecutivi, a più cinque sulla zona retrocessione alla vigilia del match con il Genoa affamato di punti del ritrovato Destro, ex di turno: "Quando sono arrivato a Bologna non era pronto a reggere i miei ritmi, ma mi fa piacere per Mattia, è un bravo ragazzo ed è diventato papà. Domani cercheremo di non farlo segnare. Andremo in campo come sempre per vincere".