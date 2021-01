Benevento-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Si apre con la sfida del Vigorito tra Benevento e Atalanta la 17^ giornata di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Si apre con la sfida del Vigorito la 17^ giornata del campionato di Serie A. L'Atalanta ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato ma arriva al match con il Benevento dalla bella vittoria contro il Parma per 3-0 che ha riportato i bergamaschi a ridosso della zona Champions. L'Atalanta occupa il sesto posto in classifica a quota 28 punti insieme al Napoli ed è distante dal quarto posto attualmente appannaggio della Juventus di sole due lunghezze. Il Benevento di Filippo Inzaghi è la più bella sorpresa di questa Serie A e dopo aver battuto il Cagliari in rimonta nell'ultimo turno vuole continuare a stupire con i suoi 21 punti in classifica e un ottimo decimo posto. L'Atalanta ha, tuttavia, vinto entrambi i precedenti in Serie A giocati al Vigorito: 1-0 nel novembre 2017 a Bergamo e 3-0 nell’aprile 2018