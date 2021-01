Infortuni per Tonali e Diaz: traumi contusivi

Nella partita vinta contro il Torino due infortuni in casa Milan, quelli di Tonali e Diaz . L'ex Brescia ha riportato un trauma contusivo al polpaccio dopo il colpo ricevuto da Verdi , una situazione di gioco che inizialmente era stata valutata fallosa dall'arbitro Maresca che aveva concesso il calcio di rigore al Torino, prima di tornare sulla sua decisione dopo la on-field review. Tuttavia, il giocatore non è stato in grado di proseguire la partita ed è uscito al 54'. Sei minuti dopo ha lasciato il campo anche Diaz, per una contusione alla caviglia sinistra, con Calhanoglu (anche lui non al meglio per un problema sempre alla caviglia) che è tornato sulla trequarti per l'ultima mezzora. Nelle prossime ore Tonali e Diaz saranno valutati dallo staff medico rossonero

Pioli: "Tonali ha subito un grande colpo"

Al termine della partita Pioli, intervistato da Sky Sport, si è espresso così sulle condizioni di Tonali: "Sandro ha subito un grande colpo, ha il polpaccio gonfio e speriamo che non sia un infortunio grave visto che siamo in emergenza in quel reparto. Calabria se ci sarà bisogno si farà trovar pronto com'è successo con la Juventus e in questo spezzone di gara".

Verso i prossimi impegni

Il Milan dovrà giocare martedì ancora contro il Torino in Coppa Italia e poi lunedì 18 contro il Cagliari in campionato. Per questa partita mancherà Rafael Leao che, diffidato, è stato ammonito per simulazione e sarà squalificato. Tuttavia, Pioli potrà contare sul rientro di Ibrahimovic e Calhanoglu, che contro i granata hanno giocato uno spezzone di partita in cui hanno risposto bene.