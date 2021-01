Un contrasto con Karsdorp attorno alla mezz'ora di Roma-Inter, poi l'uscita dal campo obbligata (al suo posto Young). Matteo Darmian si è infortunato nel corso del primo tempo all'Olimpico, fortunatamente per lui non ha riportato conseguenze preoccupanti ma soltanto una "forte contusione all'ala iliaca sinistra". Lo ha confermato in un breve comunicato il club nerazzurro al termine degli esami clinici che il difensore ha effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma: una radiografia e una risonanza magnetica. Dopo essere caduto malamente a terra, il terzino ex Parma è sembrato sin da subito molto sofferente alla schiena, poco al di sopra dell'anca. A nulla però erano valsi i tentativi di rientrare in campo.