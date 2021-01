"Siamo abituati ai big match, contro l’Inter vogliamo vincere"

Una Juventus che contro le grandi dimostra sempre di saperci fare: "Queste gare sono le più belle da giocare, le motivazioni salgono in certe occasioni. I punti in palio sono importanti e noi siamo abituati a questo, abbiamo tanti campioni. Ora ci prepareremo per la sfida di Coppa Italia mercoledì contro il Genoa, poi domenica prossima giocheremo a San siro contro l’Inter". In una sfida che sa anche di scudetto: "Non avremo due risultati su tre, siamo la Juve e abbiamo la pressione di vincere tutte le gare. Della classifica non ci deve importare adesso, dobbiamo concentraci su noi stessi e affrontare tutte le gare come finali".