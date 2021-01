E' meno grave del previsto l'infortunio di Sandro Tonali, uscito per una contusione al polpaccio nel match di sabato con il Toro: l'ex Brescia salterà il match di Coppa Italia contro i granata e cercherà di rientrare lunedì prossimo a Cagliari. Proveranno a stringere i denti per martedì Diaz e Leao, con Calhanoglu acciaccato e da valutare giorno per giorno. Slitta il rientro di Bennacer

Il Milan esce dal match di sabato sera con il Torino con tre punti, ma altrettanti giocatori alle prese con qualche problema fisico : Tonali, Diaz e Leao . Il tutto con la rivincita contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia, in programma martedì sera, sempre a San Siro e la prossima sfida di campionato a Cagliari prevista per lunedì 18 . Partiamo da Tonali , che ha riportato un trauma contusivo al polpaccio dopo il colpo ricevuto da Verdi che lo ha costretto alla sostituzione dopo 54' di gioco. L'ex Brescia era molto dolorante al termine dell'incontro: anche se il guaio è meno grave del previsto, sembra praticamente impossibile un recupero lampo in vista del match in programma tra sole 48 ore. Per lui si tenterà un ritorno in campo a Cagliari.

Diaz e Leao: aggiornamenti sulle condizioni

Problemi anche per Brahim Diaz, che contro il Torino ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra, costringendolo a lasciare il campo dopo un'ora di gioco. L'ex Real Madrid sta meglio, anche se la caviglia non si è ancora sgonfiata: proverà comunque a essere in campo in Coppa Italia, salvo complicazioni dell'ultimo minuto. Stringerà i denti per esserci anche Leao, squalificato per il prossimo turno in campionato, che ha un problema all'alluce del piede che non gli permette di essere al 100 per cento.

Bennacer, recupero lento: niente Cagliari. Calhanoglu da valutare

Se per Gabbia il recupero è ancora in divenire, Pioli spera di avere a disposizione per la trasferta di lunedì a Cagliari Saelemaekers, mentre è più lento il recupero di Bennacer, che non sarà arruolabile per la trasferta in Sardegna. Da valutare giorno dopo giorno anche Calhanoglu, che ha preso un altro colpo sulla caviglia già dolorante. Con Rebic e Krunic ancora a casa a causa del Covid, le buone notizie invece arrivano da Zlatan Ibrahimovic, che contro il Torino ha giocato uno spezzone di gara, dimostrando di aver recuperato dall'infortunio.