Sfida tra due squadre reduci da grandi vittorie: qualla sorprendente dello Spezia in rimonta a Napoli, e quella della Samp a Marassi contro l'Inter. Italiano dovrebbe punatre sul tridente Agudelo-Nzola-Gyasi. Ranieri col dubbio in attacco tra Keita e Quagliarella

Derby ligure tra due squadre che vogliono confermare l'ottimo momento. Lo Spezia è reduce dal grande successo di Napoli, la Samp dalla vittoria casalinga contro l'Inter. In classifica i blucerchiati hanno raccolto fino a qui 6 punti in più

Sampdoria, ballottaggio Quagliarella-Keita

Adrien Silva e Tonelli sono convocati ma non sono al meglio e andranno in panchina. In difesa ritorna titolare quindi Bereszynski sulla destra, con Yoshida e Colley centrali e l'ex Augello sull'altra corsia. A centocampo torna Ekdal. Davanti ballottaggio tra Keita e Quagliarella per la maglia di unica punta, trequartista dovrebbe partire Damsgaard.



SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri