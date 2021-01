Sogna Benzema e segna in Coppa: chi è Hamza Rafia

Benzema gli ha dedicato una storia su Instagram, Pecchia lo ha chiesto appena arrivato alla Cremonese: i bianconeri si godono il trequartista tunisino, che ha dedicato il gol contro il Genoa alla mamma e incanta con l'Under 23 Condividi:

Per presentarsi alla Juventus gli sono bastati appena 28’. Tanto, infatti, è passato dal suo ingresso in campo al posto di Manolo Portanova al momento in cui ha liberato il destro che ha battuto Paleari (complice anche una doppia deviazione) e ha regalato alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Hamza Rafia, trequartista tunisino classe 1999, è il volto nuovo e sorridente della Juventus che ha battuto il Genoa per 3-2 ai tempi supplementari – grazie proprio alla sua rete – negli ottavi di finale Coppa Italia. "Sono molto contento: domenica ero a Carrara per giocare con l'Under 23 e adesso sono qui a far vincere la Prima Squadra in Coppa Italia. A chi dedico il gol? A mia mamma, sicuramente", ha ammesso nel post gara. Emozione mai così giustificata, per questo ragazzo che è in Italia dal luglio del 2019 e che Pirlo ha subito seguito con molta attenzione, facendogli assaporare anche un po’ di Serie A, con le panchine contro Crotone in trasferta e Verona all’Allianz Stadium.

Sognando Benzema (che gli ha fatti i complimenti sui social) approfondimento La Juve passa al 104’: Rafia-gol, Genoa ko 3-2 Per l’esordio con la Prima squadra però ha dovuto aspettare un freddo mercoledì di Coppa Italia, divenuto presto indimenticabile. La rete del 3-2, l’esultanza con le mani e lo sguardo rivolto al cielo, la dedica alla mamma e la gioia social: "Prima partita con la prima squadra, prima vittoria, primo gol", ha scritto Hamza Rafia su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae festeggiare insieme a Cristiano Ronaldo. E proprio dai social al ragazzo sono arrivati complimenti "illustri": dai compagni di squadra Alvaro Morata e Danilo a Karim Benzema, tra gli idoli del giovane trequartista della Juventus. Che proprio come l’attaccante del Real Madrid è cresciuto in Francia con il Bron Terrailon, piccola società della periferia di Lione dove è arrivato da bambino, entrando presto nelle giovanili del Lione dove la Juventus lo ha notato e lo ha strappato ai francesi nel 2019.