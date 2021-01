Il derby di Roma, in programma venerdì alle 20.45, affidato a Orsato. Inter-Juventus chiude la domenica sera e sarà diretta da Doveri. Lunedì sera in Cagliari-Milan fischia Abisso. Tutte le designazioni arbitrali della 18^ giornata di Serie A

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali valide per la 18^ giornata di Serie A, turno che sarà spalmato su 72 ore. Per il derby dell'Olimpico tra Lazio e Roma, in programma venerdì sera alle 20.45, è stato selezionato Orsato. Il big match della domenica sera tra Inter e Juventus sarà invece diretto da Doveri. A Chiffi il match di apertura della domenica tra Napoli e Fiorentina. Ad Abisso invece la sfida del Milan capolista, che sarà ospite lunedì sera del Cagliari. Di seguito l’elenco delle designazioni arbitrali