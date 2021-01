Sinisa Mihajlovic svela il suo metodo per restare lucido in un momento così complicato per il Bologna, a secco di vittorie da otto partite: "Faccio come la Thatcher, che non leggeva i giornali: è stata due mesi senza avere la rassegna stampa. Dobbiamo ritrovare la mentalità da battaglia già sabato contro il Verona"

Sinisa Mihajlovic come Margaret Thatcher. Il tecnico del Bologna, alla vigilia del match contro il Verona, svela il suo metodo per restare impassibile in momenti complicati, come quello che sta vivendo la squadra rossoblu: "Io faccio come la Thatcher: quando le cose vanno male non leggo i giornali - ha detto -. Lei diceva sempre di non portarle la rassegna stampa quando parlavano male, per due mesi non ha letto nulla e stava bene. Faccio così anche io, leggo libri o guardo un film". Il Bologna non vince da otto partite: "In otto partite abbiamo collezionato 5 pareggi e anche 3 sconfitte ma la prestazione non è mai e poi mai mancata. Per fortuna adesso cominciamo a recuperare un po’ di infortunati - ha spiegato Mihajlovic -. Sono convinto che da domani ricominceremo a fare per bene quello che sappiamo fare. Io cerco di rimanere lucido, a differenza di altri". Infine una battuta sul match di sabato contro il Verona: "I miei ragazzi devono mostrare umiltà, coraggio e sana disperazione - ha concluso -. Dobbiamo ritrovare la mentalità da battaglia".