Il vostro Derby d’Italia su "Venere e Marte"

Un mosaico di volti, i vostri, quelli della passione per Inter e Juve. La clip di Sky Sport è un omaggio non solo alle due squadre, ma anche ai suoi tifosi. Sulle note del nuovo singolo di Takagi & Ketra, Frah Quintale e Marco Mengoni

“Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te”, inizia così il singolo Venere e Marte, nuova canzone del duo di produttori Takagi & Ketra, con Frah Quintale e Marco Mengoni. Parole - e musica - che Sky Sport ha fatto sue per raccontare il derby d’Italia di domenica sera. Un modo per celebrare una partita che potrebbe essere decisiva e sicuramente ricca di fascino, ma sarà, ovviamente, orfana dei suoi tifosi. Ormai è quasi un anno di “solitudine” per le squadre: San Siro sarà vuoto, ma nerazzurri e bianconeri non saranno davvero soli. Perché l’affetto dei tifosi è “incancellabile”.





E allora la copertina di Sky Sport è stata composta sulle note del brano che vede protagonista Marco Mengoni, sui campioni in campo, ma anche, e soprattutto, sui volti della passione. Quella dei tifosi delle due squadre che hanno inviato, in questi giorni, foto e video attraverso gli hashtag dedicati #SkyDerbydItalia #VenereeMarte.



Perché: “questo mondo da soli non è un granché”. E allora buon Inter-Juve a tutti. Appuntamento domenica 17 gennaio alle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.