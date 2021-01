Un weekend da derby su Sky Sport

Tra Italia e Inghilterra. Brexit o non Brexit. Nessuno spostamento, non è consentito, ma se è sul divano… yes, wekeend! Da venerdi a domenica, un calendario fitto di eventi e partite, con un quasi inedito venerdi sera, e un clamoroso positicipo della domenica. Lazio-Roma, Liverpool-Manchester United e Inter-Juventus. Non saranno tutti confronti cittadini sulla carta, ma – oltre a quello della capitale - siamo davanti a sua maestà il derby d’Inghilterra, e sua imprevedibilità il derby d’Italia. Conte affronta il suo passato, ma in panchina dall’altra parte -e questa volta- non c’è un avversario qualunque. Che il rivale sia il passato o il tempo che nei progetti scorre inesorabile, l’occasione è ghiotta. L’inter è davanti in classifica e ha iniziato il 2021 zoppicando più del previsto. Insomma è in cerca di quella miccia in grado di accendere il fuoco sacro della stagione. Praticamente all’opposto di Pirlo, che dalla batosta contro la Fiorentina pre natalizia ha ingranato la marcia giusta, e sembra non mollarla più.