Inzaghi: "Derby strameritato e vinto con rabbia"

La Lazio si è dimostrata cinica in avanti ma molto solida in difesa: " E’ stato tutto l’approccio che ha avuto la squadra che ha permesso di fare anche un’ottima fase difensiva - dice ancora Inzaghi - Ci tenevamo tanto a questo derby, ci sono degli assenti, abbiamo giocato dopo 5 giorni". Una nota di merito a Lazzari, autore di una gran partita: "E' stato bravissimo, e pensare che ha fatto gli ultimi due giorni con dei problemi fisici, è sempre propositivo ed è amato dai compagni". Dopo tre successi consecutivi, l'obiettivo è tornare a scalare la classifica: " Abbiamo perso un pochettino di terreno ma si può recuperare con questa rabbia e con questa determinazione , il mio augurio adesso è di poter avere tutti a disposizione e poter fare delle scelte per far ruotare i miei giocatori".

Luis Alberto: "Mostrata mentalità vincente"

"Per noi era importantissimo vincere oggi, in Serie A non stavamo facendo bene, abbiamo attraversato un periodo non bello però nelle ultime settimane si è vista una squadra diversa, siamo migliorati e oggi l'abbiamo dimostrato con una mentalità vincente", dice Luis Alberto autore di una doppietta. "Ora continuiamo così per crescere - aggiunge - Stiamo migliorando contro le big, non possiamo perdere la concentrazione altrimenti non si vince". Per lui quinto gol nelle ultime sei partite: "Questo si dice fuori, ma io aiuto la squadra - conclude - ora sono contento che ho segnato, ma non mi ha mai preoccupato non segnare".