Fabian Ruiz positivo al Covid: salta Supercoppa

Il centrocampista spagnolo è in isolamento: oltre alla sfida con la Juve salterà anche le partite contro Fiorentina e Verona in campionato. Tutti negativi gli altri giocatori e componenti dello staff del Napoli. Gattuso dovrà rinunciare anche a Osimhen, nuovamente positivo al Covid lo scorso giovedì

Fabian Ruiz positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati dai giocatori e dallo staff del Napoli alla vigilia del match contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12.30. Il centrocampista spagnolo osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Ruiz non sarà sicuramente a disposizione per i match di Serie A contro viola e Verona, oltre alla Supercoppa italiana contro la Juventus. Se risulterà nuovamente negativo, lo spagnolo potrà tornare a disposizione di Gattuso tra dieci giorni. Tutti negativi gli altri giocatori e componenti dello staff. Anche Victor Osimhen non è ancora guarito dal coronavirus: l'attaccante nigeriano è risultato nuovamente positivo al Covid nella giornata di giovedì.