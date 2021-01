La Fiorentina giocherà a Napoli domenica alle 12.30 ma in conferenza l'allenatore si concentra anche sulla questione stadio Franchi: "Il no alla richiesta di amplimento fatta da Commisso è una follia, una sconfitta per il calcio italiano. Spero che il nostro presidente non perda entusiasmo.". Complimenti per Gattuso: "Straordinario, allena una squadra forte. Dovremo giocare come sul campo della Juve"

Vigilia di Napoli-Fiorentina, partita in programma domenica alle 12.30, ma Cesare Prandelli non si tira indieto quando si tratta di parlare dello stadio Artemio Franchi. Nelle scorse ore è arrivato il veto del ministero dei Beni culturali sulle richieste di ammodernamento del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. "La squadra non dovrà farsi condizionare dalla questione stadio, ma fare tutto per essere la forza in più del presidente per costruire il futuro - le parole di Prandelli - la prima impressione su quanto sta avvenendo nella questione dello stadio Franchi è una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene a investire nelle strutture. Mi pare siamo davanti a una follia tutta italiana". Con un auspicio: "Mi auguro che Rocco non perda l'entusiasmo, sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti, che ha voglia di fare tanto per la Fiorentina. Commisso può essere un innovatore nel calcio".