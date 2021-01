Dirigenti azzurri alla ricerca di un terzino e nelle ultime ore si è fatta largo l'idea di prendere l'esterno del Barcellona in prestito: apertura da parte del club blaugrana e contatti in corso. Ancora colloqui anche con l'Olympique Marsiglia per la cessione di Milik, ma tra le parti c'è ancora distanza

Continua la ricerca di un terzino da parte dei dirigenti del Napoli : se per giugno il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica, si fa largo un'idea già per questo mercato di gennaio. Si tratta di Junior Firpo , esterno sinistro con 33 presenze nel Barcellona dal 2019 a oggi. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra le parti, con il Napoli che ha manifestato il proprio interesse per il calciatore e il club blaugrano che ha aperto all 'ipotesi prestito . Adesso la dirigenza azzurra si concentra sulle uscite, per capire se l'eventuale addio di Malcuit (sul quale è ancora vivo l'interessamento del Parma) possa essere sufficiente per arrivare a Junior Firpo sin da subito.

Milik-Olympique Marsiglia, manca ancora l'intesa

leggi anche

Napoli su Nuno Tavares del Benfica: ecco chi è

Prosegue anche la telenovela Milik, con l'Olympique Marsiglia che continua a spingere per portare in Ligue 1 l'attaccante polacco. Continuano i contatti tra i due club, alla ricerca di un'intesa che però non è ancora stata trovata: rimangono ancora 2 milioni di euro di distanza, visto che la società francese ne offre 7 di base fissa, mentre gli azzurri ne richiedono 9. Qualora venissero sistemate queste divergenze economiche, Milik dovrebbe poi rinnovare per due anni con il Napoli e trasferirsi all'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. Toccherebbe dunque a lui risolvere le vecchie pendenze ancora in corso con il club azzurro e alcune clausole che il Napoli vorrebbe inserire nel suo nuovo contratto (come una percentuale in caso di rivendita a un club italiano). Restano dunque ancora diversi ostacoli da superare, anche se le parti continuano a parlarsi per trovare la quadratura del cerchio.