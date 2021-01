In Sassuolo-Parma, Roberto D'Aversa ha lanciato dal primo minuto il giovane Daan Dierckx: è il primo 2003 a esordire nel campionato di Serie A. Difensore centrale, ennesimo talento cresciuto nelle giovanili del Genk e arrivato in Italia in questa sessione invernale di calciomercato Condividi:

In una sessione di mercato in cui il Parma è costretto a essere protagonista per rimediare a una situazione di classifica difficile, il primo acquisto è stato un classe 2003. Si tratta di Daan Dierckx, un difensore centrale di nazionalità belga, che ha impiegato pochi giorni per entrare nella storia del calcio italiano. È stato infatti il primo calciatore nato nel 2003 a esordire in Serie A, lanciato da Roberto D'Aversa nella gara giocata dal Parma in casa del Sassuolo. Le tante assenze in difesa hanno spinto l'allenatore gialloblù a schierare al fianco di Iacoponi il non ancora maggiorenne centrale belga (compirà 18 anni il 24 febbraio). E Dierckx ha risposto con una buona prestazione contro il Sassuolo, in una gara in cui il suo Parma ha sfiorato la vittoria, sfumata poi nel recupero.

La storia e le caratteristiche vedi anche Sassuolo salvo al 95': 1-1 col Parma Nato e, fin qui, cresciuto calcisticamente nel Genk, Dierckx si è messo in evidenza soprattutto nell'under 16 della società belga, passando immediatamente nella formazione under 19 nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni. Con le squadre giovanili del club nerazzurro si è messo in mostra anche in tornei internazionali come la Saudi Leader Cup 2020, vinta dall'Atletico Madrid. Fisicamente ben strutturato, è alto 1 metro e 88. Si tratta di un difensore moderno, abile nell'impostazione: con il suo destro tende spesso a cambiare il gioco con lunghi lanci ma è bravo anche nella verticalizzazione. Ama far partire la manovra dalla difesa, a volte anche prendendosi qualche rischio perché sicuro delle sue qualità dal punto di vista tecnico e balistico. Come tanti difensori possenti fisicamente, soffre in velocità soprattutto nei primi metri, difetto a cui però riesce a sopperire con un ottimo senso della posizione. Insomma, la base c'è sia dal punto di vista fisico che tecnico, ora proseguirà la sua crescita in Italia. Il Parma ha puntato su di lui, facendogli firmare un contratto fino al 2023. "Felice di essere arrivato in un bellissimo club con una grande storia", ha poi scritto il ragazzo su Instagram. Inizialmente destinato alla Primavera, è stato poi aggregato alla prima squadra. E dopo essere andato in panchina nella gara del 6 gennaio contro l'Atalanta, l'ultima della gestione Liverani, Dierckx ha avuto la possibilità di esordire in Serie A contro il Sassuolo, entrando nella storia del campionato italiano come il primo 2003 a scendere in campo.