Calendario Serie A, le partite di oggi

Terzo giorno di gare per la 18^ giornata di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Dopo il derby di Roma, vinto per 3-0 dalla Lazio, e i tre anticipi del sabato è tempo di altre cinque partite. Programma al via alle 12.30 con Napoli-Fiorentina al San Paolo. Due le gare in calendario alle 15: si giocano Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. Alle 18 scende in campo l'Atalanta, che aspetta al Gewiss Stadium il Genoa. Chiusura alle 20.45 a San Siro, con il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Alle 14 c'è il consueto appuntamento con "Sky Calcio Show": Alessandro Bonan nel suo studio ospita Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. A Fabio Caressa e i suoi ospiti i commenti delle partite giocate dalle 22.45 con “Sky Calcio Club”. In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani. Il programma del diciottesimo turno non si chiude qui: domani sera sarà tempo di Cagliari-Milan.