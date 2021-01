Probabili formazioni di Inter-Juventus

Super sfida a San Siro tra Inter e Juventus: pochi dubbi per Conte, che dovrebbe affidarsi a Vidal a centrocampo e a Lukaku e Lautaro in attacco. Qualche difficoltà di formazione in più per Pirlo, soprattutto in difesa: Chiellini verso una maglia da titolare, mentre davanti nessun dubbio e spazio a Morata e Ronaldo. Fischio d'inizio alle ore 20.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) Condividi:

E' il giorno del derby d'Italia, una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Se parliamo di storia, sarà il confronto tra due delle squadre più titolate nella storia del calcio europeo, se ci riferiamo alla stretta attualità si affronteranno a San Siro due delle maggiori candidate allo scudetto. Insomma, una partita tutta da vivere, con un obiettivo comune per Inter e Juventus: vincere e possibilmente accorciare nei confronti del Milan, che a due giornate dalla conclusione del girone d'andata comanda la classifica. Sarà anche la sfida tra Conte e Pirlo, che in questa speciale partita si sono affrontati da calciatori nel 1999, ma a maglie invertite. Ecco le probabili scelte dei due allenatori per Inter-Juventus (fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251).

La probabile formazione dell'Inter Pochi dubbi per Antonio Conte, che nel big match di San Siro dovrebbe affidarsi a quella che per buona parte di questo campionato è stata la sua formazione tipo. L'allenatore nerazzurro non potrà fare affidamento su Darmian, uscito infortunato dal match contro la Roma, e sceglierà dunque Young nel ruolo di esterno sinistro a centrocampo. In mezzo al campo ballottaggio tra Gagliardini e Vidal, con il cileno favorito per una maglia da titolare. Nessun dubbio in attacco e in difesa, dove Lukaku e Lautaro avranno il compito di segnare i gol vittoria e Skriniar, De Vrij e Bastoni saranno chiamati a evitare quelli possibili della Juventus. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte