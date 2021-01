Quando il Napoli incontra la Juventus, non è mai una partita qualunque. Soprattutto se in palio c’è un titolo come la Supercoppa italiana, match in programma mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo sa bene Dries Mertens, pilastro dello spogliatoio azzurro. Gattuso probabilmente non lo schiererà titolare contro i bianconeri perché non è ancora al top per il problema alla caviglia: "L’infortunio? Sto bene, ma vediamo come mi sentirò prima della partita", spiega il belga in un’intervista al TGR Campania. "Non crediamo ad una Juventus in difficoltà, nonostante i recenti risultati – prosegue Mertens –. Noi siamo in un buon momento di forma, abbiamo battuto la Fiorentina, confermando di avere grande spirito di gruppo e fiducia nel lavoro di Gattuso. Contro la Juventus ci giochiamo un trofeo in una sola partita, quindi dobbiamo dare il 110% a prescindere da come stanno i bianconeri".