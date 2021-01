Supercoppa Italiana, l’albo d’oro della competizione

Quella tra Juventus e Napoli sarà la 33^ edizione della Supercoppa Italiana, competizione nata nel 1988. Ecco l'albo d'oro edizione dopo edizione e la classifica per vittorie per squadre. Poi spazio alle curiosità: chi è il giocatore che l'ha vinta più volte? Chi c'è in vetta alla classifica marcatori all time? E quante volte ha vinto la squadra campione d'Italia o la vincitrice della Coppa Italia?