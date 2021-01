Luis Alberto operato d'urgenza per appendicite nella prima serata di martedì 19 gennaio. Il centrocampista della Lazio nel pomeriggio ha accusato dolori addominali ed è stato ricoverato alla clinica Paideia, dove si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza per un attacco di appendicite. L'operazione è prefettamente riuscita, ora lo spagnolo resterà in clinica probabilmente un paio di giorni, poi si valuteranno i tempi di recupero. Sicuramente però Inzaghi dovrà fare a meno di lui contro il Parma in Coppa Italia e contro il Sassuolo in campionato