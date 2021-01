1/10

FERENC PUSKAS, 1 gol nelle finali dei Mondiali



Il primo a riuscire in questa splendida "doppietta" fu l'ex attaccante (a sinistra in foto), protagonista in particolare con le maglie di Honved e Real Madrid. Con la sua Ungheria arrivò all'ultimo atto del Mondiale 1954, disputato in Svizzera, e segnò il gol del vantaggio nella finale contro la Germania Ovest, poi vinta dai tedeschi in rimonta per 3-2