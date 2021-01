Mario Mandzukic torna in Serie A e lo fa con la maglia del Milan. L'attaccante croato, infatti, ha firmato in mattinata nella sede del club un contratto fino al termine della stagione, con un'opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League e di raggiungimento di un determinato numero di presenze, e poco prima delle 12 è stato ufficializzato come nuove acquisto anche dai canali ufficiali del club. Dopo l'arrivo in prestito di Meité dal Torino, ecco dunque il secondo rinforzo messo a disposizione di Pioli per provare a vincere lo scudetto, arrivato a titolo definitivo da svincolato dopo l'addio al club qatariota dell' Al-Duhail. Mandzukic è arrivato a Milano domenica sera e nella giornata successiva ha sostenuto il lungo iter delle visite mediche, mentre il resto della squadra era a Cagliari in attesa di giocare e vincere il posticipo della 18^ giornata di Serie A, grazie a una doppietta di Ibrahimovic, che proprio al termine della partita ha di fatto accolto il nuovo compagno. Il croato avrà la maglia numero 9.