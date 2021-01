Gli equilibri societari dell’Inter potrebbero presto cambiare, se la famiglia Zhang dovesse accogliere nuovi investitori in società. Un rinnovamento che però non trova d’accordo Massimo Moratti, presidente dei nerazzurri tra il 1995 e il 2013. "Se fosse così mi dispiacerebbe molto perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste. Questo era il meglio che l'Inter potesse trovare: una famiglia, non un fondo. Un mio ritorno? No, ormai i club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona" ha detto nell’intervista rilasciata a Tuttosport. A proposito di dirigenze, Conte ha più volte indicato quella della Juventus come un riferimento, parlando anche di ‘gap’ non solo per i valori in campo: "Da quel che ho capito, il suo discorso si allarga anche alla società dove dall'altra parte c'è la stessa proprietà da cent'anni. Calcisticamente credo che questa sia un po' una tattica di Conte per far concentrare i giocatori. Per Mourinho invece eravamo sempre noi i più forti".