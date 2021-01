Serie A, le migliori giocate della 18^ giornata

La diciottesima giornata di campionato è iniziata con la netta vittoria della Lazio nel derby per poi finire con quella del Milan a Cagliari con la doppietta di Ibrahimovic. In mezzo la grande vittoria dell’Inter di Conte sulla Juventus di Pirlo. È stata quindi una giornata importante per la classifica, che vede una prima piccola fuga delle milanesi, ma anche una giornata di grandi prestazioni individuali, come quella di Brozovic o quella di Luis Alberto. La qualità dei giocatori è il carburante di questa rubrica e grazie a loro anche questa settimana possiamo portarvi le migliori giocate dell’ultimo turno di Serie A.

Qual è lo scopo di un derby? Qual è il derby “ideale”? Si dice: i derby si vincono, non si giocano; ma c’è modo e modo persino di vincere un derby. 3-0 è un punteggio rotondo, che non lascia scampo. Non lasciare ai tuoi rivali praticamente neanche un tiro in porta infonde un’impressione di sicurezza che è il contrario del modo con cui, di solito, si vive un derby, sempre con la paura che la partita possa sfuggirti di mano. Controllare un derby è già una cosa eccezionale, ma dominarlo è ancora meglio. Far durare il più possibile quei novanta minuti, riempirli di occasioni da gol che facciano tremare giocatori e tifosi avversari, metterli metaforicamente in ginocchio, farli implorare che la partita finisca al più presto. Non capita quasi mai un derby del genere, ma è il derby che ha vissuto la Lazio lo scorso venerdì notte - e che ha fatto vivere alla Roma.

La Lazio è cresciuta col passare dei minuti, quando ha capito che la Roma non poteva essere pericolosa e che le bastava buttare la palla in avanti per mandarla in crisi. E una volta ottenuto un vantaggio largo la squadra di Inzaghi ha iniziato a permettersi qualche momento di elegante armonia. Ha iniziato anche a palleggiare a centrocampo, a far correre a vuoto i giocatori giallorossi. Questa uscita dal pressing alto della Roma arriva a fine partita e forse persino più dei gol manifesta la netta superiorità della Lazio: tecnica, tattica, psicologica. Ed è emblematico che l’azione cominci con un passaggio a caso di Bruno Peres, isolato all’angolo del campo, con nessun compagno vicino. Da una parte la solitudine di Bruno Peres, dall’altra il rapporto esaltante tra i giocatori bianco-celesti, il triangolo Escalante-Milinkovic-Lazzari che inghiottisce uno a uno i giocatori della Roma: prima Mkhitaryan, poi Pellegrini, Dzeko, Bruno Peres e infine, con l’aiuto di Luis Alberto, anche Ibanez, il protagonista in negativo della partita che commette fallo mettendo fine allo strazio. Il derby ideale è quello in cui i tuoi “nemici” affondano lentamente nella partita come fossero sabbie mobili, e li puoi guardare lentamente scivolare in basso, sempre più in basso, fino a sparire.

Il tacco di Brozovic per uscire dalla pressione