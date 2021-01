Nicola nuovo allenatore del Torino: "Bentornato"

Il club ha annunciato ufficialmente il successore di Marco Giampaolo. Nicola, che da calciatore ha giocato nel Torino, ha firmato un contratto di sei mesi prolungabili in caso di salvezza raggiunta con una determinata media punti

Dopo aver soltanto guardato l'allenamento di lunedì al Filadelfia, adesso è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Il club l’ha annunciato attraverso un comunicato, apparso sul proprio sito: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il piu' cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!". L’allenatore ha firmato un contratto di sei mesi, prolungabili in caso di salvezza e con una determinata media punti. Nicola sostituisce l’esonerato Giampaolo, che aveva raccolto finora 13 punti in 18 partite in Serie A (18° posto), venendo eliminato ai calci di rigore contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia.