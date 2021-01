L'era di Davide Nicola alla guida del Torino sta per cominciare ufficialmente, ma la giornata di lunedì è stata già l'occasione giusta per parlare di mercato e di come rinforzare la rosa granata a gennaio: dal summit è emerso il nome di Tony Sanabria, attaccante del Betis Siviglia che lo stesso Nicola ha allenato nella scorsa stagione al Genoa. Proprio con quello che diventerà presto il nuovo allenatore del Torino, l'attaccante paraguaiano ha vissuto il suo miglior periodo con la maglia rossoblù, segnando 7 reti nel girone di ritorno del campionato scorso e trascinando il Genoa alla salvezza con i suoi gol. Proprio quello che Nicola si augura possa succedere anche al Torino: nella giornata di lunedì sono avvenuti i primi contatti con il Betis alla ricerca di un accordo.