Lo Spezia incontra il Papa: "Bravi per ieri sera"

Due giorni da ricordare per lo Spezia: dopo la rocambolesca vittoria al supplementare in Coppa Italia contro la Roma la squadra di Vincenzo Italiano è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco. Il Santo Padre era informato del successo della sera precedente e durante l'incontro - come riporta Vatican News - non ha potuto non ricordarlo. "Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. Complimenti!", ha detto il Papa. E poi una battuta per ricordare che "in Argentina si balla il tango" e che il tango è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E "voi oggi siete 4 a 2", ha scherzato con i calciatori. Quindi li ha ringraziati per la loro visita e per la loro testimonianza sportiva. "A me piace vedere - ha detto Francesco - lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo" perché "porta a una nobiltà grande". All'udienza era presente anche il presidente della Pro Recco di pallanuoto (altra squadra di proprietà di Gabriele Volpi) Maurizio Felugo, che ha regalato al Papa una calottina con il numero 10.