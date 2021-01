Gotti: "Non mi sono mai sentito in discussione"

Un pareggio positivo, nel complesso, quello raccolto dall'Udinese contro l'Atalanta. Un risultato convincente, che permette ai friulani di lasciarsi alle spalle la sconfitta con la Sampdoria e di muovere leggermente la classifica. E che soprattutto consolida la posizione di Luca Gotti. "Ad essere onesto non mi sono mai sentito in discussione quando ho avuto confronti con la società. E comunque un allenatore lo è di default" ha commentato al termine della partita, intervistato da Sky Sport. "Non va bene il fatto di fare buone prestazioni senza vincere. Non è facile cambiare ma questa è la direzione che stiamo cercando di prendere. È stata una partita di sofferenza e fatica, anche se siamo rimasti concentrati provando a far male quando c'è stata l'occasione. Rigore su Pereyra? Non ho voluto rivedere l'episodio per non farmi il sangue cattivo, ma lì la partita è girata perché potenzialmente potevamo raddoppiare" ha proseguito.