Di Lorenzo: "Non è vero che ci manca personalità"

Il terzino azzurro vuole dimenticare la sconfitta con la Juventus e ripartire subito in campionato: "Dispiace non aver portato a casa un trofeo importante, ma in classifica siamo lì e vogliamo fare qualcosa di importante. Siamo ancora in ballo su tre fronti e non dobbiamo porci limiti". E sulla stagione: "Ci manca un po' di continuità, ma stiamo facendo bene"

Archiviata la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato. Inevitabile come però il 2-0 subito dalla Juventus a Reggio Emilia sia ancora nei pensieri dei calciatori azzurri, come ha raccontato Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo portare a casa un trofeo importante per noi. Dispiace non averlo fatto, ma bisogna guardare avanti. Abbiamo una partita importante e non possiamo fermarci". Guardare avanti significa Verona, con la formazione di Gattuso che sarà impegnata domenica alle ore 15 al Bentegodi. Con l'obiettivo di fare un altro passo avanti in classifica: "C'è da giocare tutto il girone di ritorno di un campionato particolare. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine. Vogliamo fare qualcosa di importante, siamo ancora in ballo su tre fronti e non vogliamo porci limiti".