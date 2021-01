Le probabili formazioni della 19^ giornata

Tutte le ultime news direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli ritrova Krunic, Rebic e Theo Hernandez. Juventus con Chiesa da valutare. Simone Inzaghi deve rinunciare a Luis Alberto e Luiz Felipe. Roma con Mancini squalificato e con Pedro e Mkhitaryan in forse. Conte ha il solo D’Ambrosio indisponibile e conferma l'XI di settimana scorsa

PROBABILI FORMAZIONI 19^GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Ultimi 90 minuti del girone d’andata. La 19ma giornata di campionato ci propone scontri davvero interessanti quanto curiosi. Ad esempio Roma e Spezia si ritrovano di nuovo di fronte dopo la sfida (con pasticcio-cambi) di Coppa Italia. L’Atalanta, reduce dal pareggio nel recupero contro l’Udinese, andrà a San Siro dal Milan capoclassifica. In più c’è da scoprire il nuovo Torino targato Nicola.

Ci sono già tante informazioni ma restano sempre dubbi da chiarire e ballottaggi da risolvere. Ecco allora che scende in campo in nostro aiuto la formazione degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 hanno già un bel po' di aggiornamenti. Tifosi e Fantallenatori ringraziano sentitamente. Ecco quindi la nostra consueta panoramica ricordandovi come sempre che la pagina è in costante aggiornamento

BENEVENTO-TORINO, oggi ore 20:45 Benevento, su Insigne si decide all'ultimo Filippo Inzaghi ha un po' di assenti. Sau è squalificato, Moncini non sarà della sfida al pari di Letizia. In più Schiattarella è ancora in isolamento. Iago Falque, per ammissione dello stesso tecnico, non può ancora partire dall'inizio. Ancora da decidere invece l'impiego di Roberto Insigne, convocato ma non al meglio. Si deciderà solo all'ultimo. In caso di assenza ci sarà Tello sulla trequarti. In mediana favorito Dabo con Improta ancora schierato come esterno basso di difesa Torino, Nicola cambia in attacco La prima ufficiale di Davide Nicola sulla panchina del Torino non dovrebbe comportare grosse rivoluzioni a livello di formazione ufficiale. C'è da registrare un affaticamento per Nkoulou. Dietro si va verso il terzetto con Izzo, Lyanco e Bremer (e Buongiorno come ulteriore opzione). In mediana rientra dalla squalifica Rincon con Segre che torna in panchina. A sinistra c'è Ansaldi in pole mentre nel 3-5-2 granata, in attacco favorito Zaza per affiancare Belotti



ROMA-SPEZIA, sabato ore 15 Roma, out Mancini. Pedro e 'Miky' preoccupano Cambio obblligato in difesa per Paulo Fonseca. Mancini è infatti squalificato e quindi con Ibanez e Smalling ci sarà, salvo sorprese, Kumbulla. A preoccupare però sono le condizioni di Pedro e Mkhitaryan che a causa di problemi muscolari non si sono allenati. Ovviamente Fonseca spera che almeno uno dei due possa farcela. Oggi (venerdì) test definitivo per capire se convocarli o no Spezia, lesione per Ferrer C'è un buco sulla corsia destra del 4-3-3 di Vincenzo Italiano. Vignali, dopo il rosso contro il Torino, è fermo per squalifica. Ferrer invece è in infermeria a causa di una lesione al retto femorale della gamba destra. La domanda ovviamente è chi giocherà a destra. Probabilmente verrà dirottato un centrale (Chabot o Ismajli) ma non è totalmente escluso un passaggio alla difesa a 3. In attacco Nzola è ancora in forse per una partenza dal 1'. Piccoli e Galabinov si scaldano



MILAN-ATALANTA, sabato ore 18 Milan, rientrano in 4 Leao di ritorno dalla squalifica. Krunic e Rebic che si sono negativizzati e Theo Hernandez che è stato dichiarato 'falso positivo'. Ecco le buone notizie per il Milan di Stefano Pioli che però dovrà fare a meno dello squalificato Romagnoli (out per lo stesso motivo anche Saelemaekers). In difesa spazio quindi a Kalulu con Hernandez a sinistra. Nel trio dietro a Ibrahimovic, con Leao (in pole su Rebic) ci saranno invece Castillejo e Brahim Diaz Atalanta, Pessina unico dubbio Dopo il pareggio con turnover in quel di Udine, l'Atalanta è attesa dalla sfida contro la capoclassifica del nostro campionato. Gasperini pare orientato a schierare la formazione tipo delle ultime uscite con il ritorno da titolare di Duvan Zapata e Josip Ilicic. L'unico indisponibile è Pasalic mentre l'unico dubbio di formazione riguarda la trequarti. Pessina è infatti in vantaggio nella sfida con Malinovsky ma l'ucraino non ha ancora alzato bandiera bianca

UDINESE-INTER, sabato ore 18 Udinese, Nuytinck in gruppo Con un Lasagna sul piede di partenza, c'è un ulteriore dubbio di formazione. L'attaccante potrebbe comunque partire dal primo minuto ma Nestorovski è in preallarme. Pereyra è favorito per supportare la punta azzurra anche se Deulofeu è schierabile. A quel punto Pereyra arretrerebbe in mediana. Buone notizie sul fronte Nuytinck che è tornato in gruppo. Forse è ancora presto per considerarlo nell'XI di partenza ma l'ultimo allenamento potrebbe cambiare le gerarchie. In mediana Walace non è al meglio. Pronto Arslan

Inter, restano quelli della Juve Antonio Conte può sorridere. Al di là della vittoria sulla Juventus, il tecnico vede un'infermeria quasi vuota: resta ai box il solo D'Ambrosio. A Udine si va verso la totale conferma della formazione che ha iniziato la sfida contro la Juventus: pochi dubbi in difesa, in mediana ci sarebbe l'opzione Darmian così come in attacco quella relativa a Sanchez ma i due dovrebbero, nei piani di Conte, essere armi da usare a gara in corso



FIORENTINA-CROTONE, sabato ore 20:45 Fiorentina, serve tempo per Kokorin

Ufficiale l'arrivo di Kokorin dallo Spartak Mosca. I fantallenatori che pensano di puntare si di lui dovranno però aspettare visto che, per stessa ammissione del diretto interessato, 'servirà un mese per adattarsi a gioco e ritmi'. Sulla destra solito duello tra Caceres e Venuti. Verso la conferma il duo Callejon-Ribery alle spalle di Vlahovic

Crotone, Messias torna 'alto'? Dopo la fondamentale vittoria contro il Benevento, i rossoblù proveranno a cercare il secondo successo consecutivo. Rispetto alla settimana scorsa c'è da registrare il rientro di Reca che ha scontato il turno di squalifica. In difesa non sarà a disposizione Cuomo con Magallan che dovrebbe quindi tornare titolare. Con Simy infine dovremmo rivedere Messias (e Riviere che scivola in panchina). Il recupero di Benali dà infatti a Stroppa ulteriori opzioni in mediana



JUVENTUS-BOLOGNA, domenica ore 12:30 Juventus, da verificare Chiesa e Frabotta Andrea Pirlo ha potuto festeggiare il primo trofeo da allenatore. Ora però i bianconeri si concentrano sulla rincorsa alla parte alta della classifica. Possibile che domenica all'ora di pranzo, la formazione dei campioni d'Italia in carica possa subire qualche modifica visto che ci sono da verificare acciacchi e stanchezza. Cuadrado tornerà titolare anche in campionato. Uno tra Chiellini e Bonucci non è escluso che possa tirare il fiato. Chiesa e Frabotta devono essere valutati visto che il primo è uscito nell'intervallo della Supercoppa mentre il secondo è rimasto 90' in panchina. Possibile promozione nell'XI titolare per McKennie Bologna, Mbaye in gruppo. Due ballottaggi per Sinisa Mentre Gary Medel continua nel suo percorso di recupero, in casa rossoblù c'è un importante aggiornamento che riguarda Mbaye. Il difensore è infatti rientrato in gruppo. A Torino però il quartetto difensivo visto contro il Verona rimarrà invariato con De Silvestri e Dijks esterni. In mezzo dubbio tra Dominguez e Svanberg mentre in attacco scalpita Palacio. Resta in piedi però l'ipotesi Barrow punta con Vignato esterno

GENOA-CAGLIARI, domenica ore 15 Genoa, recuperato Pellegrini. Destro sta meglio Buona parte della formazione che ha fermato sullo 0-0 l'Atalanta scenderà di nuovo in campo. Ballardini avrà anche l'opzione Pellegrini che è recuperato ma l'azzurro avrà forse bisogno di un iniziale minutaggio ridotto. Strootman dopo l'ottimo impatto di settimana scorsa è confermato. Lerager e Behrami cercano spazio in mediana ma non sarà semplice scavalcare Badelj e Zajc. Davanti potrebbe tornare Mattia Destro. Al momento ci sono però anche Pjaca e Scamacca in lotta per una maglia

Cagliari, tre ballottaggi per Di Francesco Rossoblù in ritiro ad Assemini per ritrovare compattezza e spirito di squadra. La situazione non è delle migliori visti i recenti risultati. A livello di XI titolare in difesa si giocano il posto Walukiewicz e Ceppitelli. A centrocampo rientra Nandez che ha scontato i due turni di squalifica. Duncan viaggia verso la conferma mentre Marin e Oliva sono in ballottaggio. Altro nodo da sciogliere in attacco dove Pavoletti e Simeone partono alla pari



VERONA-NAPOLI, domenica ore 15 Verona, Dawidowicz in mediana Con Kalinic ancora in netto vantaggio su Di Carmine restano un paio di nodi da sciogliere. Tameze non è pienamente recuperato e quindi in mediana dovremmo rivedere Dawidowicz. In difesa quindi possibile la conferma di Federico Dimarco nel terzetto arretrato con Lazovic esterno alto. C'è però anche l'opzione di inserire un centrale di ruolo (Ceccherini, recuperabile, o Lovato) e alzare Dimarco

Napoli, Mertens pronto per tornare dal 1' Due spezzoni contro Fiorentina e Juventus sono serviti a Mertens per riprendere ritmo e gamba. Ora il belga punta a una maglia da titolare contro il Verona. La doppia ipotesi 4-3-3 o 4-2-3-1 resta in piedi con Petagna come alternativa d'attacco. In difesa rientra Di Lorenzo e Manolas se la gioca con Maksimovic. In mediana può essere confermato Demme. Occhio là davanti alle quotazioni di un Politano titolare



LAZIO-SASSUOLO, domenica ore 18 Lazio, doppia soluzione per sostituire Luis Alberto La vittoria sofferta in Coppa Italia contro il Parma, ha restituito a tifosi e fantallenatori gente che non si vedeva da un po'. Da Lulic a Vavro passando per Correa e Fares. Tutto bene quindi? Non proprio visto che Inzaghi dovrà rinunciare a Luiz Felipe e Luis Alberto. C'è Patric in pole in difesa mentre in mediana potrebbero conquistare la titolarità Pereira o Akpa Akpro. Sono queste le principali soluzioni di Inzaghi. In attacco Immobile sarà probabilmente afficancato da Caicedo

Sassuolo, c'è da sostituire Chiriches

Assenza piuttosto pesante in casa Sassuolo. L'ammonizione dopo pochi secondi di gioco nell'ultima sfida contro il Parma è costata la squalifica a Vlad Chiriches che era di fatto un titolare fisso della linea a 4 neroverde. In lizza per la sua maglia ci sono Ayhan, Peluso e Marlon ma attenzione anche al possibile impiego di Rogerio come centrale. In mediana torna Obiang dopo la squalifica. A rischiare è Lopez. Nel trio dietro a Caputo possibile nuova esclusione per Boga